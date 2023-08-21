Федун считает, что тренерские решения Абаскаля не идут на пользу «Спартаку»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги матча 5-го тура РПЛ, в котором московский клуб потерпел поражение от «Зенита» со счётом 1:3.

«Зенит» играл лучше. Полузащита, которая была у «Зенита» — с Барриосом, Венделом и Клаудиньо — сильнее нашей средней линии. Также, на мой взгляд, не мое дело критиковать тренера, но непонятно, почему каждый раз выбирается новый состав и отсутствует сыгранность. Было видно, что Абаскаль не угадал с составом. Я не знаю, в чем причина постоянных творческих поисков Абаскаля, но пока они не идут на пользу команде», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Добавим, в настоящее время «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками идёт на четвёртом месте. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). Сине-бело-голубые в тот же день сыграют дома с «Уралом».