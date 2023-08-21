ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Федун считает, что тренерские решения Абаскаля не идут на пользу «Спартаку»

Экс-президент красно-белых объяснил, почему команда проиграла «Зениту».
21 августа 2023 18:30
автор: Глеб Шевяков

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги матча 5-го тура РПЛ, в котором московский клуб потерпел поражение от «Зенита» со счётом 1:3.

«Зенит» играл лучше. Полузащита, которая была у «Зенита» — с Барриосом, Венделом и Клаудиньо — сильнее нашей средней линии. Также, на мой взгляд, не мое дело критиковать тренера, но непонятно, почему каждый раз выбирается новый состав и отсутствует сыгранность. Было видно, что Абаскаль не угадал с составом. Я не знаю, в чем причина постоянных творческих поисков Абаскаля, но пока они не идут на пользу команде», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Добавим, в настоящее время «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками идёт на четвёртом месте. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). Сине-бело-голубые в тот же день сыграют дома с «Уралом».

источник: «Спорт-Экспресс»
Тошич считает, что Игнашевич может помочь «Балтике» остаться в РПЛ
«Балтика» идёт на 14-й позиции в таблице.
21.08.2023 18:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
Федун считает, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за титул
Ранее «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.
21.08.2023 18:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
ЦСКА объявил о скором переходе Виктора Давилы в московский клуб 
С 2021 года чилийский игрок выступал за «Леон».
21.08.2023 18:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гринвуд отреагировал на решение «Манчестер Юнайтед» разорвать с ним контракт
21-летний футболист рассказал о планах.
21.08.2023 18:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
Арсен Захарян рассказал, как принял решение перейти в «Реал Сосьедад»
Арсен Захарян рассказал, как принял решение перейти в «Реал Сосьедад»
Россиянин стал игроком испанского клуба на прошлой неделе. 
21.08.2023 18:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зоран Тошич определил трёх главных претендентов на победу в РПЛ 
Сербский футболист сомневается, что «Краснодар» сможет удержать лидирующую позицию в чемпионате России.
21.08.2023 17:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Орлов отреагировал на слова Абаскаля о несправедливом судействе в матче «Зенит» - «Спартак»
Наставник красно-белых остался недоволен жёлтой карточкой, показанной его футболисту в начале игры.
21.08.2023 17:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
Экс-арбитр ФИФА Савченко не считает, что Карасёв испортил матч «Зенита» и «Спартака»
Встреча завершилась со счётом 3:1.
21.08.2023 17:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.