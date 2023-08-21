ЦСКА объявил о скором переходе Виктора Давилы в московский клуб 

ЦСКА сообщил, что форвард «Леона» Виктор Давила в ближайшее время подпишет соглашение со столичной командой. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«Виктор Давила в Москве! В настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у мексиканского клуба («Леон»), после чего Виктор подпишет соглашение с ПФК ЦСКА», — опубликовала заявление пресс-служба армейцев.

Добавим, в текущем сезоне в составе «Леона» Давила сыграл четыре матча и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Чили он провёл четыре игры. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет пять с половиной миллионов евро.