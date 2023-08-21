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Федун считает, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за титул

Ранее «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.
21 августа 2023 18:47
автор: Александр Кожевников

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун высказался о возможности сражения командой за титул в нынешнем сезоне.

«Еще ничего не потеряно — можно биться! «Зенит» тоже лихорадит. С нами он собрался, да ему и повезло, конечно, с первым голом, когда был рикошет от Джикии. Самое главное, что судейство было достаточно объективным. Бороться можно. «Зенит» уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне. Все-таки Малкома не заменить. Да и бразильцы будут собираться только на матчи против «Спартака» — в остальном, будут играть так же, как с «Факелом». Если бы не судья, они бы потеряли очки с Воронежем», - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

В матче 5-го тура «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:3.

По итогам пяти туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками располагается на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). «Зенит» в тот же день сыграет дома с «Уралом».

источник: «Спорт-Экспресс»
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