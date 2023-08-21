ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тошич считает, что Игнашевич может помочь «Балтике» остаться в РПЛ

«Балтика» идёт на 14-й позиции в таблице.
21 августа 2023 18:53
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о выступлении «Балтики» на старте сезона РПЛ.

«Да, я слежу за «Балтикой». Желаю Игнашевичу удачи, он большой профессионал. Надеюсь, его карьера тренера получится такой же, как и игровая. Сергей был очень хорошим партнером по команде, буду за него болеть, я верю в него! Он как футболист имел очень высокое качество и сейчас это качество он сможет показать уже в качестве главного тренера. Надеюсь, он сохранит команду в РПЛ», — цитирует Тошича Metaratings.

После пяти туров Российской Премьер-лиги калининградский клуб занимает 14-ю позициб в турнирной таблице, набрав три очка.

источник: Metaratings.ru
Федун считает, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за титул
Ранее «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.
21.08.2023 18:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
ЦСКА объявил о скором переходе Виктора Давилы в московский клуб 
С 2021 года чилийский игрок выступал за «Леон».
21.08.2023 18:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Федун считает, что тренерские решения Абаскаля не идут на пользу «Спартаку»
Экс-президент красно-белых объяснил, почему команда проиграла «Зениту».
21.08.2023 18:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гринвуд отреагировал на решение «Манчестер Юнайтед» разорвать с ним контракт
21-летний футболист рассказал о планах.
21.08.2023 18:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
Арсен Захарян рассказал, как принял решение перейти в «Реал Сосьедад»
Арсен Захарян рассказал, как принял решение перейти в «Реал Сосьедад»
Россиянин стал игроком испанского клуба на прошлой неделе. 
21.08.2023 18:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зоран Тошич определил трёх главных претендентов на победу в РПЛ 
Сербский футболист сомневается, что «Краснодар» сможет удержать лидирующую позицию в чемпионате России.
21.08.2023 17:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Орлов отреагировал на слова Абаскаля о несправедливом судействе в матче «Зенит» - «Спартак»
Наставник красно-белых остался недоволен жёлтой карточкой, показанной его футболисту в начале игры.
21.08.2023 17:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
Экс-арбитр ФИФА Савченко не считает, что Карасёв испортил матч «Зенита» и «Спартака»
Встреча завершилась со счётом 3:1.
21.08.2023 17:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.