Тошич считает, что Игнашевич может помочь «Балтике» остаться в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о выступлении «Балтики» на старте сезона РПЛ.

«Да, я слежу за «Балтикой». Желаю Игнашевичу удачи, он большой профессионал. Надеюсь, его карьера тренера получится такой же, как и игровая. Сергей был очень хорошим партнером по команде, буду за него болеть, я верю в него! Он как футболист имел очень высокое качество и сейчас это качество он сможет показать уже в качестве главного тренера. Надеюсь, он сохранит команду в РПЛ», — цитирует Тошича Metaratings.

После пяти туров Российской Премьер-лиги калининградский клуб занимает 14-ю позициб в турнирной таблице, набрав три очка.