Федун рассказал, есть ли основания уволить Гильермо Абаскаля из «Спартака»  

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун уверен, что в настоящий момент нет причин для увольнения Гильермо Абаскаля с должности главного тренера красно-белых.

«Вижу ли я причины для отставки Гильермо Абаскаля? Не вижу! Слушайте, он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать. С тренером надо общаться, надо работать, подсказывать ему», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Абаскаль был назначен на пост главного тренера «Спартака» в июне 2022 года. В текущем сезоне москвичи под его руководством занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после пяти проведённых матчей.