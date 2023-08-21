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Федун рассказал, есть ли основания уволить Гильермо Абаскаля из «Спартака»  

Испанец руководит московской командой с лета прошлого года. 
21 августа 2023 19:02
автор: Глеб Шевяков

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун уверен, что в настоящий момент нет причин для увольнения Гильермо Абаскаля с должности главного тренера красно-белых.

«Вижу ли я причины для отставки Гильермо Абаскаля? Не вижу! Слушайте, он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать. С тренером надо общаться, надо работать, подсказывать ему», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Абаскаль был назначен на пост главного тренера «Спартака» в июне 2022 года. В текущем сезоне москвичи под его руководством занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после пяти проведённых матчей.

источник: «Спорт-Экспресс»
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