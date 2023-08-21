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Тьерри Анри возглавил молодёжную сборную Франции 

Французский специалист находился без работы с конца прошлого года. 
21 августа 2023 19:14
автор: Глеб Шевяков

Молодёжная сборная Франции назначила Тьерри Анри на пост главного тренера. Об этом сообщает RMC Sport.

Как утверждает источник, единогласное решение о назначении 46-летнего специалиста было принято исполнительным комитетом Французской федерации футбола. Сообщается, что главной задачей национальной команды при руководстве нового тренера является стать призёром домашних Олимпийских игр-2024.

Ранее принять участие в турнире изъявил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Добавим, в декабре 2022 года Анри покинул должность помощника главного тренера сборной Бельгии и с тех пор находился без работы. За свою тренерскую карьеру он также работал в «Монако» и «Монреале».

источник: RMC Sport
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