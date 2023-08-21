Стало известно, за какую сумму «Динамо» купит у ЦСКА Карраскаля

Московское «Динамо» согласовало с ЦСКА трансфер полузащитника Хорхе Карраскаля, сообщает бывший пресс-атташе бело-голубых Константин Алексеев в телеграм-канале.

По его информации, армейцы получат за 25-летнего футболиста 5,5 млн евро, также в договоре предусмотрены бонусы за достижение.

В ближайшие два дня Карраскаль пройдет необходимый для перехода медицинский осмотр.

26-летний Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта». Переход колумбийца обошелся армейцам в 6 млн евро.

В прошлом сезоне РПЛ хавбек отыграл 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.