Виктор Давила назвал причину, по которой принял решение перейти в ЦСКА

Форвард «Леона» Виктор Давила высказался о своём скором переходе в ЦСКА.

Ранее появилась информация, что 25-летний футболист находится в Москве для заключения соглашения с армейцами. Ради трансфера в стан красно-синих нападающий выкупит свой контракт с мексиканской командой.

«Решение было сделано очень быстро и оно не было трудным. Как только ЦСКА обратил на меня внимание, я очень заинтересовался. Мне приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание. Надеюсь, здесь я смогу помочь свои партнерам в атаке, — передает слова Давилы Sport24.ru.

Добавим, в нынешнем сезоне в составе «Леона» Давила провёл четыре встречи и отдал один ассист. В составе сборной Чили он сыграл четыре матча. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в пять с половиной миллионов евро.