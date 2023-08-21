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Виктор Давила назвал причину, по которой принял решение перейти в ЦСКА

В ближайшее время трансфер чилийца в московский клуб будет подтверждён.
21 августа 2023 19:26
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Леона» Виктор Давила высказался о своём скором переходе в ЦСКА.

Ранее появилась информация, что 25-летний футболист находится в Москве для заключения соглашения с армейцами. Ради трансфера в стан красно-синих нападающий выкупит свой контракт с мексиканской командой.

«Решение было сделано очень быстро и оно не было трудным. Как только ЦСКА обратил на меня внимание, я очень заинтересовался. Мне приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание. Надеюсь, здесь я смогу помочь свои партнерам в атаке, — передает слова Давилы Sport24.ru.

Добавим, в нынешнем сезоне в составе «Леона» Давила провёл четыре встречи и отдал один ассист. В составе сборной Чили он сыграл четыре матча. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в пять с половиной миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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