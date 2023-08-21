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Потенциальный новичок ЦСКА Давила выразил своё отношение к России 

Футболист находится в Москве для завершения своего перехода в стан армейцев. 
21 августа 2023 19:38
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Леона» Виктор Давила, который в ближайшее время станет игроком ЦСКА, рассказал, как относится к России.

Ранее сообщалось, 25-летний форвард прилетел в Москву для заключения соглашения с московской командой. В ближайшее время чилийский игрок выкупит свой контракт у мексиканского клуба для завершения сделки.

«На самом деле, я очень много отзывов слышал и навел справки и действительно эта страна — она тебе может предложить абсолютно все. Абсолютно спокойная и безопасная страна. Москва вообще великолепный город, который тоже даст абсолютно все условия для комфортного хорошего проживания тут», — приводит слова Давилы Sport24.ru.

Добавим, Давила выступал за «Леон» с января 2021 года и всего провёл за клуб 106 матчей, забил 33 гола и отдал 13 ассистов. Он также принял участие в четырёх играх сборной Чили и отметился одной результативной передачей.

источник: Sport24.ru
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