Российский тренер Валерий Непомнящий подвёл итоги матча 5-го тура РПЛ, в котором «Зенит» на выезде обыграл «Спартак» со счётом 3:1.

«Семак явно работает над тем, чтобы обновлённый состав сыграл так, как надо. «Зенит» находится на пути к своей лучшей игре, для меня клуб всё ещё главный претендент на чемпионство. Я немного удивился стартовому составу, который выбрал Абаскаль. Почему Литвинов отказался вне состава? Я не понял, что творил Абаскаль со стартовым составом. Часто игроки сами не понимают, что им надо делать. «Спартак» не сыграл на своём уровне», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, в результате пяти проведённых туров в Российской Премьер-Лиге «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Зенит» находится на две позиции выше (4), имея в своём активе десять очков.