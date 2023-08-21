Жота может покинуть «Аль-Иттихад» из-за недостаточно звездности

Португальский полузащитник Жота может покинуть саудовский «Аль-Иттихад» спустя полтора месяца после подписания контракта, сообщает Marca со ссылкой на местную прессу.

По данным источника, причиной такого шага стало возмущение болельщиков, а также местных журналистов, что Жота не располагает достаточным звёздным статусом для игры в клубе. Вместо него клубу предлагается сосредоточиться на покупке Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

Жота перешёл в состав действующих чемпионов Саудовской Аравии из шотландского «Селтика», подписав трехгодичный контракт. Ранее в «Аль-Иттихад» перешли Карим Бензема из «Реала», Н’Голо Канте из «Челси», Фабиньо из «Ливерпуля».