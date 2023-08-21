Защитник «Баварии» Павар находится в шаге от перехода в «Интер» 

«Интер» в ближайшее время может подписать защитника «Баварии» Бенджамена Павара. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романа в своих соцсетях.

Как утверждает источник, стороны согласовали условия трансфера 27-летнего футболиста. Сообщается, что сумма сделки может составить 30 миллионов евро, не учитывая бонусные выплаты. В настоящее время баварцы находится в поисках замены.

Добавим, Павар присоединился к «Баварии» в июле 2019 года. В текущем сезоне за мюнхенский клуб он провёл один матч и не отличился результативными действиями.