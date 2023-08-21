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Экс-игрок сборной России заявил, что команда могла выйти в финал Евро-2008, если бы не Испания

Российские футболисты потерпели поражение в полуфинале от испанской национальной команды и не смогли стать финалистами турнира.
21 августа 2023 20:39
автор: Глеб Шевяков

Бывший нападающий «Ростова» и сборной России Роман Адамов уверен, что национальная команда смогла бы пробиться в финал чемпионата Европы 2008 года, если бы в жеребьёвке команде не досталась Испания.

Отметим, в полуфинале соревнований россияне проиграли сборной Испании со счётом 0:3. В параллельном матче 1/2 финала Евро сборная Германия обыграла национальную команду Турции (3:2).

«Если бы нам в полуфинале попалась Германия или Турция, мы бы на 95% вышли в финал. А испанцев… Ну их практически невозможно было обыграть. Они были на каком-то другом уровне», — приводит слова Адамова Sport24.ru.

Добавим, по итогам чемпионата Европы-2008 сборная России стала бронзовым призёром турнира. Спустя десять лет команде удалось впервые в своей истории выйти в четвертьфинал чемпионат мира, который проходил в России.

источник: Sport24.ru
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