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Аршавин прокомментировал переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» 

Российский хавбек присоединился к команде из Сан-Себастьяна 19 августа.
21 августа 2023 21:10
автор: Глеб Шевяков

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о трансфере бывшего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

В субботу, 19 августа, стало известно, что 20-летний заключил шестилетний контракт с испанской командой.

«Чего мы ждем от Захаряна в «Реал Сосьедад»? Предсказать пока трудно, я плохо знаю «Реал Сосьедад». Слышал, что в команде собраны хорошие футболисты на его позицию. Они вышли в Лигу чемпионов. Трудно предугадать его перспективы заиграть в основном составе. То, что он перешел, это хорошо и для него, и для имиджа российского футбола и футболистов», – приводит слова Аршавина «Матч Премьер».

Добавим, Захарян является воспитанником «Динамо». Всего за основной состав московского клуба он сыграл 89 матчей, отличился 19 забитыми мячами и 20 ассистами. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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