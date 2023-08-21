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Луис Чавес прошёл медосмотр ради трансфера в «Динамо»

Сделка по мексиканцу может быть закрыта на этой неделе.
21 августа 2023 21:20
автор: Глеб Шевяков

Переход полузащитника Луиса Чавеса из «Пачуки» в «Динамо» может быть завершён в ближайшее время. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, 27-летний футболист уже прошёл медицинский осмотр для перехода в московскую команду. Сообщается, что игрок подпишет соглашение с бело-голубыми на четыре года. Столичный клуб объявит о трансфере на этой неделе.

Добавим, Чавес присоединился к «Пачуке» летом 2019 года. В сезоне-2022/2023 за мексиканский клуб он провёл 42 матча, забил три гола и отдал восемь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет восемь миллионов евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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