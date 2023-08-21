«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» благодаря голу Йорди Рейны

Футболисты «Торпедо» дома нанесли поражение «Нефтехимику» в матче 6-го тура Первой лиги.
Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу московской команды.
В составе хозяев забитыми мячами отличились защитник Никита Калугин (10-я минута) и форвард Йорди Рейна, который реализовал пенальти (86). Автором единственного гола гостей стал защитник Павел Котов (19).
Таким образом, «Торпедо» набрало десять очков и поднялось на пятую строчку в турнирной таблице Первой Лиги. «Нефтехимик» располагается на 16-й позиции с четырьмя очками.
Первая лига.
6-й тур.
«Торпедо» – «Нефтехимик» – 2:1 (1:1)
Голы: Калугин, 10. Рейна, 86 (пенальти) – Котов, 19.
источник: «Советский спорт»