Нигматуллин признался, что из года в год разочаровывается в игре «Спартака» 

Экс-голкипер сборной России и «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о поражении красно-белых от «Зенита» (1:3) в матче 5-го тура чемпионата России.

«Честно говоря, я крайне разочарован «Спартаком». Каждый год клуб заявляет о готовности бороться с «Зенитом» за чемпионство. И каждый раз происходит одно и то же. Очень печально! Даже сейчас, когда петербуржцы находятся не в оптимальной форме, ничего не получилось. Ошибок наделали абсолютно все», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Добавим, по итогам пяти туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Прошлый сезон подопечные Гильермо Абаскаля завершили на третьей строчке, завоевав бронзовые медали чемпионата России.