ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Нигматуллин признался, что из года в год разочаровывается в игре «Спартака» 

Бывший футболист выступал за московский клуб с 1995 по 1998 год.
21 августа 2023 21:40
автор: Глеб Шевяков

Экс-голкипер сборной России и «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о поражении красно-белых от «Зенита» (1:3) в матче 5-го тура чемпионата России.

«Честно говоря, я крайне разочарован «Спартаком». Каждый год клуб заявляет о готовности бороться с «Зенитом» за чемпионство. И каждый раз происходит одно и то же. Очень печально! Даже сейчас, когда петербуржцы находятся не в оптимальной форме, ничего не получилось. Ошибок наделали абсолютно все», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Добавим, по итогам пяти туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Прошлый сезон подопечные Гильермо Абаскаля завершили на третьей строчке, завоевав бронзовые медали чемпионата России.

источник: Чемпионат.com
Божович назвал ожидаемой победу «Зенита» над «Спартаком»
Встреча завершилась со счётом 3:1.
21.08.2023 21:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
Тарханов прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»
Матч завершился со счётом 3:1.
21.08.2023 21:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» благодаря голу Йорди Рейны
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «автозаводчан».
21.08.2023 21:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Луис Чавес прошёл медосмотр ради трансфера в «Динамо»
Сделка по мексиканцу может быть закрыта на этой неделе.
21.08.2023 21:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Аршавин прокомментировал переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» 
Российский хавбек присоединился к команде из Сан-Себастьяна 19 августа.
21.08.2023 21:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стал известен номер, под которым в ЦСКА будет играть Давила
Стал известен номер, под которым в ЦСКА будет играть Давила
Форвард надел футболку нового клуба.
21.08.2023 20:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Экс-игрок сборной России заявил, что команда могла выйти в финал Евро-2008, если бы не Испания
Российские футболисты потерпели поражение в полуфинале от испанской национальной команды и не смогли стать финалистами турнира.
21.08.2023 20:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Аль-Ахли» предложил 32 миллиона евро за Родриго де Пауля
Футболист стал для саудовского клуба планом «Б».
21.08.2023 20:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.