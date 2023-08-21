Тарханов прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о победе «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).

«Сам матч был равным, но «Зенит» превзошел соперника по количеству голевых ситуаций. У красно-белых есть проблемы в обороне, но это всем давно известно. Атака у Абаскаля хорошая, а с обороной проблемы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

По итогам пяти туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками располагается на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). «Зенит» в тот же день сыграет дома с «Уралом».