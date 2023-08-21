Судья Федотов высказался о работе Сергея Карасёва на матче «Спартак» – «Зенит» 

Бывший российский арбитр Игорь Федотов дал оценку работе судьи Сергея Карасёва на матче 5-го РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Карасёв хорошо отработал. В таких матчах для арбитра главное, чтобы не было скандала. В «Зените» же никто не возмущался и не орал, когда Карасёв назначил пенальти в их ворота. Это говорит о классе арбитра. Да, Карасёв немножко «поплыл» в начале и середине матча. Ему в сентябре ехать на сборы ФИФА и УЕФА, за ним смотрят. Волнение, бывает. Но ведь собрался в итоге и нормально отработал», – приводит слова Федотова «Чемпионат».

Добавим, по итогам пяти туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками располагается на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). «Зенит» в тот же день сыграет дома с «Уралом».