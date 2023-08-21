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Фабиан Бальбуэна: надеюсь, на протяжении моей карьеры в «Динамо» я стану чемпионом России

«Динамо» удачно начало сезон РПЛ.
21 августа 2023 22:53
автор: Александр Кожевников

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о выступлении столичного клуба в РПЛ.

«Когда я временно уезжал из России и вернулся сейчас, уровень лиги не упал — остался на том же уровне.

Надеюсь, на протяжении моей карьеры в «Динамо» я стану чемпионом России. Мы хорошо играем, создаём много голевых моментов. Для борьбы за чемпионство нужно играть идеально, мы работаем над этим и улучшаемся с каждой игрой. «Зенит» — не «Бавария», а «Зенит», — приводит слова Бальбуэны «РБ Спорт».

После пяти туров нового сезона РПЛ «Динамо» располагается на третьей позиции в чемпионате страны, набрав 10 очков.

источник: «РБ-Спорт»
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