ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Булыкин: в матче с «Зенитом» не было видно, что «Спартак» готов бороться за титул

Москвичи проиграли со счётом 1:3.
21 августа 2023 22:57
автор: Александр Кожевников

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).

«Результат не понравился. Было видно исполнительское мастерство нападающих «Зенита» и «Спартака». И всё решило как раз оно: когда нужно было попадать по воротам и забивать, то «Зенит» это делал.

У «Спартака» игра не получилась, но будут и другие матчи, где можно будет поправить турнирное и психологическое положение. Следующие игры очень важны. «Спартак» презентовал, что будет бороться за чемпионство, но в матче с «Зенитом» этого не было видно», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

По итогам пяти туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками располагается на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). «Зенит» в тот же день сыграет дома с «Уралом».

источник: Чемпионат.com
«У Абаскаля развалилась семья». Орлов – о спаде «Спартака»
В пятом туре РПЛ подопечные испанского специалиста проиграли «Зениту».
21.08.2023 23:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Украинский форвард «Челси» Мудрик обратился к фанатам после поражения от «Вест Хэма»
Лондонский клуб уступил сопернику со счётом 1:3. 
21.08.2023 23:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Фабиан Бальбуэна: надеюсь, на протяжении моей карьеры в «Динамо» я стану чемпионом России
«Динамо» удачно начало сезон РПЛ.
21.08.2023 22:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
Судья Федотов высказался о работе Сергея Карасёва на матче «Спартак» – «Зенит» 
Судья Федотов высказался о работе Сергея Карасёва на матче «Спартак» – «Зенит» 
Встреча российских команд завершилась победой подопечных Сергея Семака. 
21.08.2023 22:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Божович назвал ожидаемой победу «Зенита» над «Спартаком»
Встреча завершилась со счётом 3:1.
21.08.2023 21:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
Тарханов прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»
Матч завершился со счётом 3:1.
21.08.2023 21:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Нигматуллин признался, что из года в год разочаровывается в игре «Спартака» 
Бывший футболист выступал за московский клуб с 1995 по 1998 год.
21.08.2023 21:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» благодаря голу Йорди Рейны
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «автозаводчан».
21.08.2023 21:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.