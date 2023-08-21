Булыкин: в матче с «Зенитом» не было видно, что «Спартак» готов бороться за титул

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).

«Результат не понравился. Было видно исполнительское мастерство нападающих «Зенита» и «Спартака». И всё решило как раз оно: когда нужно было попадать по воротам и забивать, то «Зенит» это делал.

У «Спартака» игра не получилась, но будут и другие матчи, где можно будет поправить турнирное и психологическое положение. Следующие игры очень важны. «Спартак» презентовал, что будет бороться за чемпионство, но в матче с «Зенитом» этого не было видно», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

По итогам пяти туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками располагается на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). «Зенит» в тот же день сыграет дома с «Уралом».