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Украинский форвард «Челси» Мудрик обратился к фанатам после поражения от «Вест Хэма»

Лондонский клуб уступил сопернику со счётом 1:3. 
21 августа 2023 23:20
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик выступил с обращением к болельщикам «пенсионеров» после того, как команда проиграла «Вест Хэму» (1:3) в матче 2-го тура чемпионата Англии.

«Ребята, я просто хотел бы сказать, что ценю всю вашу поддержку. От каждого из вас. Мы все с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе выигрываем. Мой успех будет и вашим успехом», – написал 22-летний футболист в своих соцсетях.

Напомним, Мудрик присоединился к «Челси» в январе 2023 года. В сезоне-2023/2024 он сыграл за команду Маурисио Почеттино два матча и не отличился результативными действиями. Его соглашение с синими рассчитано до лета 2031 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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