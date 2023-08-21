Украинский форвард «Челси» Мудрик обратился к фанатам после поражения от «Вест Хэма»

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик выступил с обращением к болельщикам «пенсионеров» после того, как команда проиграла «Вест Хэму» (1:3) в матче 2-го тура чемпионата Англии.

«Ребята, я просто хотел бы сказать, что ценю всю вашу поддержку. От каждого из вас. Мы все с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе выигрываем. Мой успех будет и вашим успехом», – написал 22-летний футболист в своих соцсетях.

Напомним, Мудрик присоединился к «Челси» в январе 2023 года. В сезоне-2023/2024 он сыграл за команду Маурисио Почеттино два матча и не отличился результативными действиями. Его соглашение с синими рассчитано до лета 2031 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро.