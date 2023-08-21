«Милан» стартовал с победы над «Болоньей» в чемпионате Италии

В первом туре итальянской Серии А «Милан» на выезде нанес поражение «Болонье».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Оливье Жиру и Кристиан Пулишич.

Таким образом, «росснери» начали новый сезон с победы.

Во втором туре команда Стефано Пиоли 26 августа дома примет «Торино», а «Болонья» днем позже отправится в гости к другой туринской команде - «Ювентусу».

Серия А

1-й тур

«Болонья» - «Милан» - 0:2 (0:2)

Голы: Жиру, 11; Пулишич, 21.