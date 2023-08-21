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Орлов назвал Пиняева «натруженным мужиком»

Эксперт раскритиковал «Локомотив».
21 августа 2023 23:46
автор: Александр Кожевников

Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался о игре «Локомотива».

«У «Локомотива» большие проблемы. Михаил Галактионов – молодой тренер, как и Абаскаль. И он допускает ошибки из-за того, что ему не хватает опыта, как держать команду. Дзюбы нет, получил травму. В центре у них Пиняев. Вы видели лицо Пиняева? Какой-то натруженный мужик. Надо так выстроить игру, чтобы Пиняев был свеженький. Он как вишенка на торте, и он может таким быть, но торт надо испечь в центре поля. Сейчас этого торта нет, и «Локомотив» выглядит никак», — сказал Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

Пиняев присоединился к «Локомотиву» в январе 2023 года. В текущем сезоне на счету Сергея семь матчей, один гол и одна результативная передача.

источник: «Советский спорт»
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