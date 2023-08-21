Орлов назвал Пиняева «натруженным мужиком»

Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался о игре «Локомотива».

«У «Локомотива» большие проблемы. Михаил Галактионов – молодой тренер, как и Абаскаль. И он допускает ошибки из-за того, что ему не хватает опыта, как держать команду. Дзюбы нет, получил травму. В центре у них Пиняев. Вы видели лицо Пиняева? Какой-то натруженный мужик. Надо так выстроить игру, чтобы Пиняев был свеженький. Он как вишенка на торте, и он может таким быть, но торт надо испечь в центре поля. Сейчас этого торта нет, и «Локомотив» выглядит никак», — сказал Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

Пиняев присоединился к «Локомотиву» в январе 2023 года. В текущем сезоне на счету Сергея семь матчей, один гол и одна результативная передача.