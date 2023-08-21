Гол Эдегора принёс «Арсеналу» победу над «Кристал Пэлас» в выездном матче АПЛ 

Футболисты «Арсенала» в гостях минимально обыграли «Кристал Пэлас» в матче 2-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что лондонское дерби завершилось со счётом 1:0 в пользу подопечных Микеля Артеты.

За «канониров» единственный гол забил полузащитник Мартин Эдегор, который реализовал пенальти на 54-й минуте.

На 67-й минуте гости остались вдесятером, так как за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник Такэхиро Томиясу.

Таким образом, «Арсенал» набирает шесть очков и поднимается на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» располагается на 11-й строчке с тремя очками в активе.

АПЛ.

2-й тур.

«Кристал Пэлас» – «Арсенал» 0:1 (0:0)

Гол: Эдегор, 54.

Удаление: Томиясу, 67.