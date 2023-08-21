Гол Эдегора принёс «Арсеналу» победу над «Кристал Пэлас» в выездном матче АПЛ 

Футболисты «Арсенала» в гостях минимально обыграли «Кристал Пэлас» в матче 2-го тура чемпионата Англии.
Отметим, что лондонское дерби завершилось со счётом 1:0 в пользу подопечных Микеля Артеты.
За «канониров» единственный гол забил полузащитник Мартин Эдегор, который реализовал пенальти на 54-й минуте.
На 67-й минуте гости остались вдесятером, так как за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник Такэхиро Томиясу.
Таким образом, «Арсенал» набирает шесть очков и поднимается на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» располагается на 11-й строчке с тремя очками в активе.
АПЛ.
2-й тур.
«Кристал Пэлас» – «Арсенал» 0:1 (0:0)
Гол: Эдегор, 54.
Удаление: Томиясу, 67.
источник: «Советский спорт»