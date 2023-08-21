ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гол Эдегора принёс «Арсеналу» победу над «Кристал Пэлас» в выездном матче АПЛ 

Команды встречались на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. 
Гол Эдегора принёс «Арсеналу» победу над «Кристал Пэлас» в выездном матче АПЛ 
21 августа 2023 23:55
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футболисты «Арсенала» в гостях минимально обыграли «Кристал Пэлас» в матче 2-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что лондонское дерби завершилось со счётом 1:0 в пользу подопечных Микеля Артеты.

За «канониров» единственный гол забил полузащитник Мартин Эдегор, который реализовал пенальти на 54-й минуте.

На 67-й минуте гости остались вдесятером, так как за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник Такэхиро Томиясу.

Таким образом, «Арсенал» набирает шесть очков и поднимается на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» располагается на 11-й строчке с тремя очками в активе.

АПЛ.

2-й тур.

«Кристал Пэлас» – «Арсенал» 0:1 (0:0)

Гол: Эдегор, 54.

Удаление: Томиясу, 67.

источник: «Советский спорт»
Алексей Петрушин заявил, что ЦСКА нуждается в усилении
Команду покинул Зайнутдинов.
22.08.2023 00:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Орлов назвал Пиняева «натруженным мужиком»
Эксперт раскритиковал «Локомотив».
21.08.2023 23:46
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Милан» стартовал с победы над «Болоньей» в чемпионате Италии
«Милан» стартовал с победы над «Болоньей» в чемпионате Италии
«Россонери» без особого труда сломили сопротивление соперника.
21.08.2023 23:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
«У Абаскаля развалилась семья». Орлов – о спаде «Спартака»
В пятом туре РПЛ подопечные испанского специалиста проиграли «Зениту».
21.08.2023 23:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Украинский форвард «Челси» Мудрик обратился к фанатам после поражения от «Вест Хэма»
Лондонский клуб уступил сопернику со счётом 1:3. 
21.08.2023 23:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Булыкин: в матче с «Зенитом» не было видно, что «Спартак» готов бороться за титул
Москвичи проиграли со счётом 1:3.
21.08.2023 22:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
Фабиан Бальбуэна: надеюсь, на протяжении моей карьеры в «Динамо» я стану чемпионом России
«Динамо» удачно начало сезон РПЛ.
21.08.2023 22:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
Судья Федотов высказался о работе Сергея Карасёва на матче «Спартак» – «Зенит» 
Судья Федотов высказался о работе Сергея Карасёва на матче «Спартак» – «Зенит» 
Встреча российских команд завершилась победой подопечных Сергея Семака. 
21.08.2023 22:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.