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Алексей Петрушин заявил, что ЦСКА нуждается в усилении

Команду покинул Зайнутдинов.
22 августа 2023 00:00
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на переход Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».

«Я его помню ещё по работе в Казахстане, он начинал в «Таразе». ЦСКА однозначно нуждается в усилении. Молодёжь — это хорошо, но в команде должен соблюдаться баланс молодых и опытных футболистов. Галицкий тоже говорил, что в команде должны играть только свои воспитанники. И что из этого получилось? Ничего. Молодой у молодого не научится. Молодой может чему-то научиться только у опытного футболиста», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Зайнутдинов играл в составе ЦСКА с августа 2020 года. Всего за столичный клуб он провёл 83 матча, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. В прошлом сезоне вместе с командой Владимира Федотова он завоевал Кубок России.

источник: «Евро-футбол.ру»
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