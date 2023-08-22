«ПСЖ» готов продать Мбаппе за 250 млн евро

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть команду этим летом.

Как сообщает AS, столичный гранд готов отпустить футболиста в другую команду, если за него заплатят 250 млн евро.

В клубе полагают, что мадридский «Реал» может предложить эту сумму, так как несколько раз пытался подписать нападающего.

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе останется в «ПСЖ» до истечения контракта, рассчитанного до лета 2024 года, после чего присоединится к «сливочным» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне француз провел 43 матча, забил 41 мяч и отдал 10 голевых передач.