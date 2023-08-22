«Бешикташ» отказался подписывать контракт с экс-защитником «Реала» и «ПСЖ»

«Бешикташ» не подпишет контракт с бывшим защитником «Реала» и «Пари Сен-Жермена» Серхио Рамосом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, турецкий клуб не смог найти достаточного финансирования для обеспечения трансфера 37-летнего испанца, который в настоящее время находится в статусе свободного агента.

Ранее президент «Севильи» Хосе Кастро заявил, что не хочет возвращения Рамоса в клуб, несмотря на желание последнего.

Рамос выступал за «ПСЖ» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне в составе красно-синих он сыграл 45 матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет четыре с половиной миллиона евро.