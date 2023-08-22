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Захарян поведал о разговоре с Хохловым после трансфера в «Реал Сосьедад»

Россиянин перебрался в испанский клуб 20 августа.
22 августа 2023 09:28
автор: Артур Гичунцев

Российский полузащитник Арсен Захарян, перешедший из «Динамо» в «Реал» Сосьедад», общался с бывшим футболистом испанского клуба Дмитрием Хохловым.

При этом Захарян подчеркнул, что пока не разговаривал с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, который также выступал за клуб из Сан-Себастьяна.

«Разумеется, я знаю, что они внесли огромный вклад, но с Карпиным я пока не разговаривал. Поговорил с Хохловым, и он сказал, что подскажет мне хорошие места и даст советы насчёт Сан-Себастьяна», – заявил вингер газете AS.

Ранее Хохлов выразил уверенность, что Захарян реализует свой потенциал в «Реале Сосьедад». При этом специалист посоветовал игроку не сторониться коллектива.

источник: «Советский спорт»
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