«Ливерпуль» опротестует дисквалификацию Макалистера

«Ливерпуль» опротестует удаление и дисквалификацию полузащитника Алексиса Макаллистера, который был удалён в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», сообщает The Athletic.

По данным источника Макалистер получил трёхматчевую дисквалификацию за стык с хавбеком «Борнмута» Райаном Кристи. После инцидента, произошедшего на 58-й минуте матча, он был удалён с поля.

Если дисквалификация будет снята, то аргентинец уже сможет сыграть с «Ньюкаслом» в матче третьего тура АПЛ, если же решение останется в сил, то полузащитник пропустит ещё матчи с «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном».