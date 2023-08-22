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«Ливерпуль» опротестует дисквалификацию Макалистера

Полузащитник был удален в матче второго тура с «Борнмутом».
22 августа 2023 10:27
автор: Александр Евграфов

«Ливерпуль» опротестует удаление и дисквалификацию полузащитника Алексиса Макаллистера, который был удалён в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», сообщает The Athletic.

По данным источника Макалистер получил трёхматчевую дисквалификацию за стык с хавбеком «Борнмута» Райаном Кристи. После инцидента, произошедшего на 58-й минуте матча, он был удалён с поля.

Если дисквалификация будет снята, то аргентинец уже сможет сыграть с «Ньюкаслом» в матче третьего тура АПЛ, если же решение останется в сил, то полузащитник пропустит ещё матчи с «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном».

источник: The Athletic
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