В «ПСЖ» уговорили Мбаппе продлить контракт

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в команде несмотря на желание присоединиться к «Реалу».

По данным The Times, в руководстве нашли способ уговорить игрока продлить контракт: стороны вели переговоры несколько месяцев и пришли к компромиссу.

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе отказался активировать опцию продления договора и был отстранен от первой команды: он пропустил турне по Японии и не вошел в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Позже сообщалось, что стороны сумели уладить конфликт, и футболист вернулся к тренировкам с первой командой.