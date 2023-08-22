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«Оренбург» назвал имя нового главного тренера команды

Специалист сменил Иржи Ярошика, покинувшего клуб по семейным обстоятельствам.
«Оренбург» назвал имя нового главного тренера команды
22 августа 2023 11:01
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК "Динамо" (Брест)

Новым тренером футбольного клуба «Оренбург» станет испанец Давид Деограсия Маркез, сообщается в Telegram-канале команды.

Испанский специалист ранее работал в «Депортиво Ла-Корунья», «Сарагоса», «Валенсия», а также в чемпионата Таиланда, Марокко и Беларуси. До настоящего времени Давид Деограсия возглавлял Академию ФК «Оренбург».

Он сменил на посту главного тренера команды Иржи Ярошика, который по семейным обстоятельствам покинул клуб. Контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

После пяти туров Российской премьер-лиги «Оренбург» замыкает турнирную таблицу, набрав одно очко.

источник: ФК «Оренбург»
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