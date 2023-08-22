Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук хочет вернуться в «Торино», поскольку не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Ранее стало известно, что Миранчук не получил номер на сезон-2023/2024.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». Сезон-2022/2023 он проводил в аренде в «Торино», за который сыграл 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.