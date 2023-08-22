Стала известна причина срочного увольнения главного тренера «Оренбурга» Ярошика

Чешский специалист Иржи Ярошик ушёл с поста главного тренера «Оренбурга» из-за произошедшего с его дочкой несчастного случая, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, грудная дочь Ярошика Николь упала в межлестничный пролёт оренбуржской гостиницы, где проживала семья Иржи. У девочки диагностирован перелом теменной кости головы, она была доставлена в реанимацию.

Источник отмечает, что к настоящему моменту ребёнка перевели в общую палату и готовят к перевозке в Чехию

Ярошика на посту главного тренера сменил испанец Давид Деограсия.