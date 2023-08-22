ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стала известна причина срочного увольнения главного тренера «Оренбурга» Ярошика

С его дочерью произошёл несчастный случай.
Стала известна причина срочного увольнения главного тренера «Оренбурга» Ярошика
22 августа 2023 12:39
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Чешский специалист Иржи Ярошик ушёл с поста главного тренера «Оренбурга» из-за произошедшего с его дочкой несчастного случая, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, грудная дочь Ярошика Николь упала в межлестничный пролёт оренбуржской гостиницы, где проживала семья Иржи. У девочки диагностирован перелом теменной кости головы, она была доставлена в реанимацию.

Источник отмечает, что к настоящему моменту ребёнка перевели в общую палату и готовят к перевозке в Чехию

Ярошика на посту главного тренера сменил испанец Давид Деограсия.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Пройдёт ли «Амкал» 2-й раунд Кубка России: где смотреть матч с «Текстильщиком» онлайн и по ТВ
Пройдёт ли «Амкал» 2-й раунд Кубка России: где смотреть матч с «Текстильщиком» онлайн и по ТВ
Свои игры проводят команды из пути регионов
22.08.2023 13:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Владимир Быстров: Абаскалю нужно определиться, куда идти
«Спартак» находится на шестом месте в РПЛ.
22.08.2023 12:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент нападающего «Сочи» Джорджевича рассказал, когда игрок вернётся на поле
Футболист получил травму в матче с «Ростовом».
22.08.2023 12:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
Футболисты «Локомотива» «избили» Дзюбу на День рождения (фото)
Популярная традиция.
22.08.2023 12:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Миранчук хочет вернуться в «Торино»
Миранчук хочет вернуться в «Торино»
Алексей не входит в планы наставника «Аталанты».
22.08.2023 12:11
Футбол
автор: Александр Кожевников
Кейн стал отцом четырёх детей
Кейн стал отцом четырёх детей
Жена родила футболисту второго сына.
22.08.2023 12:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Оренбург» назвал имя нового главного тренера команды
«Оренбург» назвал имя нового главного тренера команды
Специалист сменил Иржи Ярошика, покинувшего клуб по семейным обстоятельствам.
22.08.2023 11:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «ПСЖ» уговорили Мбаппе продлить контракт
Трансфер в «Реал» не состоится?
22.08.2023 10:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.