Владимир Быстров: Абаскалю нужно определиться, куда идти

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о старте нового сезона «Спартака».

«Спартак» не так уж и ярко начал сезон. Был результат, встречались со слабыми соперниками, но все равно умудрялись допускать ошибки. Не было одного состава, были изменения в схеме. Тренеру нужно определиться, куда идти.

Абаскалю от меня досталось вчера? А как иначе, если на один из главных матчей сезона он ставит не сильнейший состав? С таким соперником, как «Зенит», экспериментировать, пытаться что‑то попробовать только самоубийца может», - цитирует Быстрова «Матч ТВ».

В настоящее время «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков после пяти матчей. «Зенит» с десятью очками находится на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства столичный клуб примет на своём поле «Ахмат» (26 августа). Сине-бело-голубые в тот же день сыграют дома с «Уралом».