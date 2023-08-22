Пройдёт ли «Амкал» 2-й раунд Кубка России: где смотреть матч с «Текстильщиком» онлайн и по ТВ

Медиаклуб «Амкал» сыграет с «Текстильщиком» из Иваново во 2-м раунде пути регионов Кубка России.

Матч пройдет 22 августа на домашней арене представителя Второй лиги и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Игру «Текстильщик» - «Амкал» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», прямая трансляция также будет доступна на официальном сайте холдинга и начнётся за пять минут до стартового свистка.

Противостояния в пути регионов проходят в одноматчевом формате. Раундом ранее «Амкал» победил «Красное знамя» (3:2), «Текстильщик» был освобожден от первой стадии Кубка России.