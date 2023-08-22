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Адамов вспомнил, как Слуцкий ударил судью «правым боковым»

Что не понравилось тогда ещё будущему главному тренеру сборной России.
22 августа 2023 13:32
автор: Максим Скороходов

Бронзовый призер Евро-2008, экс-нападающий сборной России Роман Адамов вспомнил, как бывший наставник национальной команды Леонид Слуцкий ударил судью.

Происшествие случилось, когда Адамов и Слуцкий в качестве футболиста и тренера представляли волгоградскую «Олимпию».

«Мы играли на выезде с саранской «Светотехникой». Судья в той игре нас просто убил. Человек падает за два метра до штрафной, кричит и нам ставят пенальти. Слуцкому было настолько обидно от собственного бессилия и от того, что прибивают его ребят, что он пошел за нас заступаться. И ударил этого судью правым боковым», - приводит Sport24.ru слова Адамова.

«Олимпия» была первой профессиональной командой Слуцкого в качестве тренера. В ней он проработал с 1998 по 2000 год.

источник: Sport24.ru
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