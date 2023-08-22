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Шалимов считает, что у ЦСКА пропала уверенность

Армейцы проиграли «Динамо».
22 августа 2023 13:48
автор: Александр Кожевников

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об итогах матча между «Динамо» и ЦСКА.

«Личка разобрался с составом, очевидное решение, на мой взгляд, сделать ставку на пару Смолов — Тюкавин — Марцел говорит, что жалко кого-то оставлять в запасе. На мой взгляд, ключевой эпизод матча — первый гол «Динамо» и я не склонен тут обвинять только Набабкина. Понятно, что он хотел сделать — остановить мяч стопой, тут очевиден технический брак. Но перед этим был выбив Торопа, очень неудачный — низом, через центр, под перехват. При этом у голкипера хороший выбив, он умеет это делать. Когда два подряд таких брака, все сразу меняется, это сбивает. И когда ждешь качественного матча, составы равные, такие ошибки решают исход матча. Уверенность у ЦСКА пропала. И кроме того, начинает сказываться недокомплект игроков — уход одного-двух приводит к перестановкам и в итоге потере очков. Многовато потерь, это сказывается уже на результате», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

В данный момент ЦСКА занимает 5-е место в чемпионате России, набрав 9 очков: в активе красно-синих три победы и два поражения.

источник: «РБ-Спорт»
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