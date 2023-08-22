«Увидели другую сторону». Шунин вспомнил, как Личка «взорвался» на собрании

Голкипер «Динамо» Антон Шунин вспомнил, как главный тренер бело-голубых Мартин Личка впервые накричал на команду.

«Когда Марцел только пришёл в «Динамо», мне казалось, что он достаточно спокойный. Но однажды у нас было собрание, на котором Личка объяснял, что он хочет видеть в команде. И в моменте он взорвался и начал сильно кричать, когда ситуация этого не подразумевала. Мы увидели совсем другую сторону тренера», - приводит «Чемпионат» слова Шунина.

Личка возглавил «Динамо» перед началом текущего сезона, подписав контракт на один год с возможностью продления при определенных результатах.

После пяти туров чемпионата России бело-голубые набрали 10 очков и занимают третье место в турнирной таблице.