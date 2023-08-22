Агент Миранчука призвал СМИ не раскачивать ситуацию вокруг будущего игрока

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, призвал не поднимать вопросы о булущем игрока в СМИ.

«Простите, но давайте пока по Лёше не будем ничего говорить. Не могу ничего говорить и прошу не поднимать вопросы, связанные с Лёшей, не качать, так скажем», — приводит слова Шпинева «Спорт День за Днем».

Ранее стало известно, что Миранчук не получил номер на сезон-2023/2024.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». Сезон-2022/2023 он проводил в аренде в «Торино», за который сыграл 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.