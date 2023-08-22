ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент Миранчука призвал СМИ не раскачивать ситуацию вокруг будущего игрока

По слухам, игрок хочет вернуться в «Торино».
22 августа 2023 14:55
автор: Александр Кожевников

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, призвал не поднимать вопросы о булущем игрока в СМИ.

«Простите, но давайте пока по Лёше не будем ничего говорить. Не могу ничего говорить и прошу не поднимать вопросы, связанные с Лёшей, не качать, так скажем», — приводит слова Шпинева «Спорт День за Днем».

Ранее стало известно, что Миранчук не получил номер на сезон-2023/2024.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». Сезон-2022/2023 он проводил в аренде в «Торино», за который сыграл 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

источник: «Спорт день за днем»
Захарян поделился впечатлениями от перехода в «Реал Сосьедад»
Арсен подписал шестилетний контракт с командой.
22.08.2023 14:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Увидели другую сторону». Шунин вспомнил, как Личка «взорвался» на собрании
Вратарь этого не ожидал.
22.08.2023 14:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Шалимов считает, что у ЦСКА пропала уверенность
Армейцы проиграли «Динамо».
22.08.2023 13:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
Адамов вспомнил, как Слуцкий ударил судью «правым боковым»
Что не понравилось тогда ещё будущему главному тренеру сборной России.
22.08.2023 13:32
Футбол
автор: Максим Скороходов
Пройдёт ли «Амкал» 2-й раунд Кубка России: где смотреть матч с «Текстильщиком» онлайн и по ТВ
Пройдёт ли «Амкал» 2-й раунд Кубка России: где смотреть матч с «Текстильщиком» онлайн и по ТВ
Свои игры проводят команды из пути регионов
22.08.2023 13:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Владимир Быстров: Абаскалю нужно определиться, куда идти
«Спартак» находится на шестом месте в РПЛ.
22.08.2023 12:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Стала известна причина срочного увольнения главного тренера «Оренбурга» Ярошика
Стала известна причина срочного увольнения главного тренера «Оренбурга» Ярошика
С его дочерью произошёл несчастный случай.
22.08.2023 12:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
Агент нападающего «Сочи» Джорджевича рассказал, когда игрок вернётся на поле
Футболист получил травму в матче с «Ростовом».
22.08.2023 12:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.