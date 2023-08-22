Тиньков назвал идею президента «Краснодара» Галицкого об 11 воспитанниках полным бредом

Известный бизнесмен Олег Тиньков раскритиковал идею владельца «Краснодара» Сергея Галицкого о том, что в его команде должны играть 11 воспитанников.

«Полный бред. Кстати, у него ничего не получилось. Он мне это рассказывал лет 15 назад. И где он? Прошло 15 лет, я вижу у него там какие-то негры бегают. Чёрных полно просто. Это работать не будет, это утопия, полный бред», - сказал Тиньков в эфире YouTube-канала Вити Кравченко.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в пяти матчах. В последнем матче с участием «быков» в стартовом составе команды Галицкого выходили пять легионеров.