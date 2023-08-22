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Алаев заявил, что новый скандал с Дзюбой не красит лигу

Президент РПЛ отметил негативное влияние поведения игрока.
22 августа 2023 15:38
автор: Александр Кожевников

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о влиянии на имидж лиги скандала вокруг поведения форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Мы говорили, что хотим быть открытой лигой. Много для этого сделали и в регламенте, и организовали работу в микст-зоне. Конечно, такие неприятные ситуации не красят лигу. Но не хочу дальше продолжать обсуждать этот конфликт. Думаю, и Дзюба мог себя по-другому повести — не отвечать на вопрос. Но для меня и спортивная журналистика немного другая. Надо всем сделать выводы. Плохое слово быстро разлетается и собирает много лайков. Хотелось бы, чтобы мы обсуждали матчи, а футболисты организованно давали комментарии. Все будем для этого делать, потихоньку ситуация меняется. А конфликт Дзюбы и журналиста призываю уже оставить в покое. Соответствующие органы вынесли наказание. Хотелось бы, чтобы Дзюба залечил все травмы и, наконец, вышел на поле», — приводит слова Алаева Sport24.

Дзюба за своё поведение был оштрафован на 50 тыс. рублей и условно дисквалифицирован на два матча.

Дзюба не стал извиняться перед журналистом «Рейтинга Букмекеров» Виталием Бородиным, которому пригрозил «засунуть телефон в одно место».

Такой вывод сделал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

источник: Sport24.ru
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