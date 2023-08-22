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«Торино» ведет переговоры по трансферу Миранчука

Алексей может вернуться в Турин.
22 августа 2023 15:50
автор: Александр Кожевников

«Торино» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Как информирует источник, туринцы не хотят выплачивать оговоренные перед арендой игрока в клуб 12 миллионов евро, в то время как бергамаски настаивают именно на этой сумме.

При этом не исключено, что клубы смогут договориться о сумме в 10 миллионов евро плюс бонусы и процент от перепродажи.

Ранее стало известно, что Миранчук не получил номер на сезон-2023/2024.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». Сезон-2022/2023 он проводил в аренде в «Торино», за который сыграл 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

источник: Tuttomercatoweb
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