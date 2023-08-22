Игорь Колыванов: Захаряну нужно наращивать обороты

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на переход полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«В испанском чемпионате играют в атакующий, комбинационный футбол, который подходит Арсену. Дай Бог, чтобы он закрепился в составе и заиграл там. Потенциал у него хороший, есть над чем работать и к чему стремиться. Хочется пожелать ему большой европейской карьеры. Надеюсь, что он будет там прогрессировать, и через пару лет увидим его в еще более статусной команде. У него все есть для того, чтобы вырасти в хорошего игрока. Есть большой талант, так что нужно наращивать обороты и доказывать, что он не зря уехал в Европу. Думаю, «Реал Сосьедад» — хороший плацдарм для того, чтобы расти дальше», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

Захарян является воспитанником «Динамо». Всего за основной состав московского клуба он сыграл 89 матчей, отличился 19 забитыми мячами и 20 ассистами. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В субботу, 19 августа, стало известно, что 20-летний заключил шестилетний контракт с испанской командой.