Во время футбольного матча в Челябинске был избит темнокожий арбитр

Во время матча в Челябинске, в котором футбольный клуб «Бажова» играл против «Катрен» произошла драка с участием темнокожего судьи. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Как утверждает источник, по ходу игры один из футболистов был не согласен с решением арбитра, поэтому вступил в стычку с судьей, а затем завязалась драка в результате которой, афроамериканец оказался на земле.

Добавим, что по эпизоду началось расследование, которое будут вести челябинские сотрудники полиции.