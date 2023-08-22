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Во время футбольного матча в Челябинске был избит темнокожий арбитр

Инцидент произошёл по ходу встречи между командами «Бажова» и «Катрен».
22 августа 2023 16:10
автор: Глеб Шевяков

Во время матча в Челябинске, в котором футбольный клуб «Бажова» играл против «Катрен» произошла драка с участием темнокожего судьи. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Как утверждает источник, по ходу игры один из футболистов был не согласен с решением арбитра, поэтому вступил в стычку с судьей, а затем завязалась драка в результате которой, афроамериканец оказался на земле.

Добавим, что по эпизоду началось расследование, которое будут вести челябинские сотрудники полиции.

источник: Телеграм-канал «Мутко против»
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