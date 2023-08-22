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Бальбуэна рассказал, где может оказаться Арсен Захарян после «Реала Сосьедад»

Бывший одноклубник хавбека назвал два потенциальных топ-клуба для россиянина.
22 августа 2023 16:34
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна предположил, что его бывший партнер по команде и новичок «Реала Сосьедад» Арсен Захарян в будущем может стать игроком топового клуба Ла Лиги.

«Возможно, скоро Захарян перейдет в «Барселону» или «Реал Мадрид». А почему нет? Арсен — квалифицированный футболист, у которого большой потенциал. Желаю ему всего наилучшего. И вы поймите, что в футболе нет ничего невозможного. Не удивлюсь его переходу в европейские гранды футбола, ведь Захарян очень сильный игрок, который будет прогрессировать и дальше», — приводит слова парагвайского футболист «РБ Спорт».

Добавим, «Реала Сосьедад» объявил о трансфере Захаряна из «Динамо» в субботу, 19 августа. 20-летний полузащитник заключил трудовое соглашение с испанским клубом на шесть лет. Всего в составе московской команды он сыграл 89 матчей, отличился 19 забитыми мячами и 20 ассистами. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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