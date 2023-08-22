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Умяров: судейство в матче с «Зенитом» было ровное

Работой Карасёва многие остались недовольны.
22 августа 2023 16:50
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о работе арбитра Сергея Карасёва в матче 5-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3).

«Когда проигрываешь, ты всегда настроен только на атаку. От этого у нас был постоянные фолы, казалось, что все против нас. Но в целом, судейство было ровное. Может, были какие-то мелочи, но серьезных ошибок не было», - приводит слова Умярова «Спорт-Экспресс».

По итогам пяти туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками располагается на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). «Зенит» в тот же день сыграет дома с «Уралом».

источник: «Спорт-Экспресс»
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