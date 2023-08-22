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Агент Лунёва уверен, что голкипер не вернулся бы из России в Европу

31-летний вратарь продолжит карьеру в Азербайджане.
22 августа 2023 17:12
автор: Максим Скороходов

Антон Смирнов, агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва, заявил, что его клиент не хотел продолжать карьеру в России.

«Мы понимали, если вернёмся в Россию, то в Европу вряд ли получится уехать. Андрею 31 год, и в дальнейшем крайне сложно было бы осуществить трансфер из России в Европу. А после удачного выступления в «Карабахе», выйдя на свой настоящий уровень игры, можно получить отличный шанс поиграть в Европе и дальше», - приводит «Чемпионат» слова агента.

По окончании сезона-2022/2023 Лунёв стал свободным агентом после того, как истёк его контракт с «Байером». Всего за немецкий клуб он провёл три матча и пропустил четыре гола. Ранее в карьере он играл в составе «Зенита» и «Уфы».

19 августа «Карабах» объявил о заключении контракта с российским голкипером.

источник: Чемпионат.com
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