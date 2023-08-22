Гвардиола перенёс операцию на спине и не будет тренировать «Манчестер Сити» около месяца

Главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле провели операцию в области спины. Об этом сообщает пресс-служба небесно-голубых.

Как утверждает источник, у 52-летнего специалиста возникли проблемы со здоровьем, он почувствовал дискомфорт в области спины, поэтому отправился в Барселону, где был прооперирован. Сообщается, что испанец будет проходить восстановление в каталонской столице.

В связи с этим исполнять обязанности наставника «горожан» будет его помошник Хуанма Лильо.

Добавим, Гвардиола вернётся в расположение «Манчестер Сити» после перерыва на игры национальных команд. В прошлом сезоне английский клуб при его руководстве выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок страны.