Силва сообщил «Манчестер Сити», что останется в клубе и продлит свой контракт

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дал согласие на продление контракта с «горожанами». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как информирует источник, Силва сообщил о своём намерении руководству клуба.

«Манчестер Сити» рассчитывает, что 29-летний португалец заключит соглашение уже до конца следующей недели. Нынешний контракт истекает в конце июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Силвой интересовалась «Барселона», желавшая оформить арендное соглашение.

В прошлом сезоне Силва сыграл 55 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 80 млн евро.